Quicomo.it - Como 1907 al fianco delle donne e della prevenzione

Leggi tutto su Quicomo.it

In occasione del meseoncologica,ha sostenuto con impegno le iniziative locali dedicate alla sensibilizzazione e alla lotta contro i tumori. Accanto ad ASST Lariana, il club ha sponsorizzato eventi e progetti come ‚ÄúLain Piazza‚ÄĚ e ‚ÄúSenologia al centro‚ÄĚ per.