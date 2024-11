Quotidiano.net - Cna, stretta bonus edilizia brucia 97 miliardi in 3 anni

Leggi tutto su Quotidiano.net

Cna, sulla base di un sondaggio curato da Nomisma, stima che lasuiedilizi, con aliquote al 36% ed un tetto massimo di 48mila euro, ridurrebbe la domanda delle famiglie per le ristrutturazioni di 97,3in 3, con 3,5 milioni di famiglie (su 10 milioni) che potrebbero rinunciare a lavori che hanno in programma per le loro abitazioni. Una "domanda persa" per 97,4- evidenzia il rapporto di Nomisma per l'associazione di artigiani e piccole imprese - genererebbe 119,7di valore aggiunto e attiverebbe 2,085 milioni di posti di lavoro. Il rapporto evidenzia anche i 'd' in termini di valore sociale (per esempio in mancato abbattimento di barriere architettoniche) e ambientale (per energia non risparmiata). Un azzeramento totale dei- viene stimato - porterebbe ulteriori 2,56 milioni di famiglie a rinunciare a lavori di ristrutturazione.