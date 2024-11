Cesenatoday.it - Cinzia Spanò porta all'Eliseo "Esagerate! Più che un aggettivo un'esortazione"

Leggi tutto su Cesenatoday.it

Apeiron ODV, Ipazia liberedonne e la Biblioteca Oltre le differenze propongono lo spettacolo "! Più che unun'" di, in scena venerdì 8 novembre alle 20.45 al Multisala Cinema. Cesena"Una stand up tragedy, che è una stand up comedy che non ce