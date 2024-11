Romadailynews.it - Cina: uno sguardo a rare flora, fauna dello Yunnan

Pechino, 04 nov – (Xinhua) – In qualita’ di uno dei 36 centri di biodiversita’ del pianeta, la provincia sud-occidentale cinesee’ un santuario di straordinariaselvatica, con 333 riserve naturali e una notevole varieta’ di piante e animali rari. Seguite Xinhua per un viaggio esclusivo in questo regno mozzafiato dellaselvatica. Agenzia Xinhua