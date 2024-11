Cina sempre meno matrimoni | i ‘sì’ verso storico record negativo

Leggi tutto su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – I cinesi si sposano. Il 2024 si avvia a essere ricordato come l''anno nero' dei, con uno. Incalano le nozze e le nascite. Ed è una sfida in più per Pechino, secondo quanto emerge da un'analisi dei dati ufficiali condotta dalla Cnn mentre nel gigante