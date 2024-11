Vicenzatoday.it - Ciclista travolto da un'auto mentre si reca al lavoro: automobilista si allontana e poi si costituisce

Leggi tutto su Vicenzatoday.it

Lunedì mattina, a Sarcedo, poco prima delle otto, unè statoandava allungo via Bassano del Grappa, sulla strada provinciale Vecchia Gasparona. R.H., 41enne di Thiene che stava percorrendo la via in bicicletta in direzione di Breganze quando, all’altezza del.