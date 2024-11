Liberoquotidiano.it - "Ci avete rotto il ca***!": Donald Trump, l'urlo di Giuseppe Cruciani seppellisce la sinistra

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Oggi, lunedì 4 novembre, si apre la settimana del voto negli Stati Uniti, la sfida per la Casa Bianca tra Kamala Harris e. Una partita, almeno stando ai sondaggi, tiratissima, anche se il candidato repubblicano avrebbe maggiori possibilità di vittoria. E questo scenario, ovviamente, terrorizza il fronte progressista italiano, dove si sprecano paragoni col nazismo, con Adolf Hitler, allarmi per quel che sarà di guerre ed Europa e via discorrendo. Già, è letteralmente panico a. E la circostanza non sfugge a, conduttore de La Zanzara su Radio 24, che apre la puntata di oggi parlando proprio del voto negli Usa e della psicosi che ha colpito in Italia lapolitica e mediatica. Psicosi che, in verità, non ha colpito solo in Italia. "Lamondiale unita ha già cominciato a urlare l'arrivo del fascismo per la possibile vittoria di- ha premesso, che più volte ha ripetuto che se ne avesse la possibilità voterebbe per il tycoon -.