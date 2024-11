Oasport.it - Chi affronteranno Errani/Paolini nel prossimo match delle WTA Finals? La situazione di classifica

L’Italia è stata grande protagonista anche nel torneo di doppioWTA2024 di tennis, dato che a Riad, in Arabia Saudita, nella giornata di ieri Sarae Jasminehanno fatto il loro esordio vincendo contro le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk altiebreak. Nell’altrodel Gruppo Bianco, quelloazzurre, la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe, coppia testa di serie numero 2, hanno battuto in due set la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova. Avendo vinto in due partite, la nordamericana e l’oceanica sono davanti alle azzurre in, a parità di vittorie, per la miglior percentuale di set vinti: al termine della prima fase le prime due coppie di ciascun girone approderanno alle semifinali di venerdì 8, infine la finale si disputerà sabato 9.