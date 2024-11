Napolitoday.it - Centro Storico, invasione di turisti e venditori di merci contraffatte, la denuncia: “Comune incapace di gestire”

Leggi tutto su Napolitoday.it

La folla diprevista per il ponte di Ognissanti è arrivata. Migliaia di persone per diverse ore hanno letteralmente occupato ogni angolo del, affollando - come da tradizione - San Gregorio Armeno e i Decumani. Un giro di affari multimilionario per la città, con le numerose.