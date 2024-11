Caronno | Vi sveliamo i segreti di canili e gattili

Leggi tutto su Ilnotiziario.net

Oltre 70 persone hanno partecipato alla conferenza-dibattito, organizzata dai volontari Enpa in biblioteca aPertusella, sul canile e sul gattile dinamico: hanno risposto alla domanda su com’è cambiata l’attività gestionale e di relazione con gli animali, ospitati nel nuovo sistema di strutture ricettive; ma anche come si ottengono le autorizzazioni per aprire una struttura