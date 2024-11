Laverita.info - Caro Tozzi, si faccia da parte lei (e non l’uomo)

Mario, vi scrivo questa cartolina per darvi ragione, dal momento che, come avete ben scritto, darvi torto d’ora in avanti non si può più. La tragedia di Valencia ha finalmente permesso di rompere gli indugi: basta con la democrazia, basta con la libertà di opinione. Il duceha sempre ragione.