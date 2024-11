Carbonara quale tipo di pasta è più adatto per la Carbonara?

Leggi tutto su Funweek.it

Laè uno dei piatti più amati della cucina romana (tant’è che il 6 Aprile si festeggia ilDay), un evento voluto daii di AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e dellaItaliane) e IPO (InternationalOrganisation). LEGGI ANCHE: —a Roma, i tre migliori ristoranti dove gustarla secondo gli esperti di Gambero Rosso >> Ma se sulla bontà di questo classico tutto italiano sono tutti d’accordo, c’è una questione che non trova pace.diè piùper la? E sì, perché esistono alcune regole fondamentali. Non va usato né aglio né cipolla: sono entrambi assolutamente banditi. Per quanto riguarda la carne, è obbligatorio usare il guanciale e non la pancetta. Il formaggio dovrà essere del buon Pecorino Romano. Scordatevi quindi Parmigiano Reggiano o altre varianti.