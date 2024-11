Fanpage.it - Caporalato in un opificio che produce capi di alta moda: anche minorenni costretti a dormire in un capannone

Leggi tutto su Fanpage.it

La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro preventivo una struttura di Samarate, in provincia di Varese, in cui i lavoratori vivevano in luoghi con carenti norme igienico sanitarie. Qui sarebbe stati sfruttati per produrredi