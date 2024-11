Sport.quotidiano.net - CAMPIONATI ESTERI. Atletico, Simeone Jr firma la vittoria. Poker Tottenham

Importante successo interno nella Liga spagnola dell’Madrid, che batte per 2-0 il Las Palmas. Al Metropolitano Stadium gara sbloccata da Giuliano, 21 anni (nella foto, l’esultanza con dedica alla popolazione colpita dall’alluvione), figlio del tecnico dei Colchoneros, Diego, a segno al 37’. Il raddoppio a tre minuti dal 90°,to da Sorloth. In classifica, il Barcellona di Flick (con una partita in più) si invola in vetta a +9 sul Real di Ancelotti e a +10 sull’: iblaugrana battono 3-1 l’Espanyol nel derby grazie alla doppietta di Dani Olmo e al gol finale di Raphinha. In Premier League, rotondaper 4-1 delai danni dell’Aston Villa, con doppietta di Solanke. Il big match United-Chelsea si chiude sullo 1-1 (Bruno Fernandes, Caicedo). Sulla panchina dei Red Devils, ieri, Van Nistelrooy ad interim in attesa dell’approdo di Amorim.