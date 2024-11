Calcio Motta | Lilla in salute importante recuperare infortunati

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – “Come sempre abbiamo grande rispetto per il nostro avversario. L’è la nostra continuità, continuità di prestazione, migliorare ogni giorno, in ogni allenamento, in ogni partita. Le partite servono a darci consapevolezza che dobbiamo dare sempre qualcosa in più. Ilsta bene, noi faremo la nostra partita per avere il risultato dalla nostra parte”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Thiagoalla vigilia della sfida di Champions League contro il. “Contro l’Udinese ho visto tutta la squadra bene in campo. – ha detto ancora Thiago-. Una bella vittoria che rimane nel passato però. Domani dobbiamo continuare su questa strada, fare una grande prestazione contro una squadra che in questo momento sta molto bene. Noi dobbiamo giocare la nostra partita con grande rispetto, mettendo in pratica il nostro gioco”. L'articoloinproviene da Ildenaro.