Europa.today.it - Bus precipita per 60 metri in una gola: oltre 30 morti

Leggi tutto su Europa.today.it

Ancora un tremendo incidente stradale in India. Un autobus con a bordo50 passeggeri èto in unaprofonda circa 60, nel nord del Paese. Il bilancio, ancora provvisorio, è drammatico: le vittime confermate sarebbero30 (36 per alcuni media locali),ad alcuni