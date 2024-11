Buono scuola Alfieri spinge | Se non ci sarà nella manovra le poche paritarie diventeranno scuole per ricchi

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

"Qualora ilnon fosse previsto, ci troveremmo di fronte ad un grave problema che andrebbe a coinvolgere due fronti: in primis, la sopravvivenza dellepresenti in Italia, in secundis, l’ennesima delusione delle famiglie italiane che in quel provvedimento avevano creduto come soluzione, tra l’altro parziale, ad un diritto loro negato". L'articolo: “Se non cileper” .