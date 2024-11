Sbircialanotizia.it - Breakfast in America, lo speciale di Adnkronos e Centro studi americani sulle elezioni

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Appuntamento il 6 novembre 2024, dalle ore 5 di mattina, in diretta dal Palazzo dell’Informazione In occasione delleche vedranno contrapposti Kamala Harris e Donald Trump,, in collaborazione con ilni, organizza un eventoper seguire in diretta gli esiti delle votazioni e analizzare le conseguenze internazionali di questa cruciale .