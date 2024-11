Quotidiano.net - Borsa: Milano incerta, bene i petroliferi, giù Stm e Iveco

Leggi tutto su Quotidiano.net

Piazza Affari galleggia attorno alla parità dopo i primi scambi, con gli investitori in 'stand-by' alla vigilia dell'apertura dei seggi negli Usa. Il Ftse Mib cede lo 0,06% con Stm (-1,9%),(-1,1%), Moncler (-1%) e Nexi (-0,7%) in testa ai ribassi. Corrono, viceversa, i, dopo che l'Opec+ ha comunicato che i tagli alla produzione resteranno in vigore per un altro mese, facendo rimbalzare l'oro nero. Saipem avanza dell'1,9%, Eni dello 0,6% mentre tra i bancari avanzano Unicredit (+0,4%), Mediobanca (+0,3%) e Intesa (+0,1%) e cedono il passo Banco Bpm (+0,4%) e Popolare di Sondrio (+0,4%), le cui trimestrali sono attese in settimana.