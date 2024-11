Quotidiano.net - Borsa: l'Europa cauta prima del voto, il 'Trump trade' frena

Fiato sospeso sui mercati alla vigilia delamericano, con gli investitori che allentano le scommesse su un successo di Donaldin scia ai sondaggi che danno Kamala Harris in recupero. Le Borse europee sono poco mosse, con Londra che sale dello 0,6%, Milano e Parigi dello 0,1% e Francoforte che cede lo 0,1%. Discorso analogo a New York dove i future oscillano contrastati attorno alla parità . Il dollaro, che ha corso molto nell'ultimo mese sulle prospettive inflazionistiche di una vittoria di, cede lo 0,6% a 1,09 sull'euro. Giornata negativa per un po' tutte le scommesse del '': Bitcoin (-0,4%) e oro (-0,2%) sono in calo mentre rimbalzano i Treasury, i cui rendimenti sono in calo di quasi 10 punti base. In calo di quasi due punti base anche i rendimenti del Btp, al 3,66%, come pure lo spread con il Bund, sceso a 126 punti.