Bonus alluvione in Emilia Romagna | chi può richiederlo e come

Bologna, 4 novembre 2024 – Le alluvioni che hanno colpito l’non solo hanno causato danni, hanno soprattutto indirizzato l’attenzione sull’emergenza climatica che, in generale, al momento sta interessando l’area geografica Mediterranea. Ci potrebbero essere altre forti perturbazioni in futuro o situazioni emergenziali. Per questo la Regioneha deciso, tramite un bando, di mettere a disposizione contributi per l'acquisto e l'installazione di sistemi o dispositivi di protezione per poter prevenire o mitigare gli effetti degli eventi alluvionali. Ecco tutto quel che c’è da sapere. A quanto ammontano i soldi a disposizione Le risorse complessive del bando ammontano a 9.865.679,28 euro e derivano dalle donazioni versate dai cittadini sul conto corrente dedicato all’iniziativa ‘Un aiuto per l’’.