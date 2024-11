Today.it - Bob Noto. Il miglior palato del mondo era italiano e ora un film racconta

Leggi tutto su Today.it

Boblo hanno definito in tanti modi: "il più grande gourmet del", "il gastronomo che ha fatto scoprire in Italia Ferran Adrià", "l'uomo che ha rivoluzionato il modo di fotografare i piatti dell'alta cucina". Roberto, in arte Bob, torinese, erede di una famiglia che gestisce un negozio