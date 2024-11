Fanpage.it - Blocco di pietra si stacca dal pavé a Milano e gli danneggia l’auto: “Il Comune non ha nemmeno pagato i danni”

Leggi tutto su Fanpage.it

A distanza di diversi giorni dall'incidente, Andrea Besetti, - il guidatore che era stato multato per non aver schivato il piastrone diche si erato dal manto stradale in pieno centro a- non ha ancora ricevuto il rimborso dei danni subiti e non può utilizzare l'auto che di servizio che utilizza per lavorare.