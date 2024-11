Lecceprima.it - "Blocchi di cemento che parlano. Per non dimenticare che le guerre portano la morte di innocenti"

Leggi tutto su Lecceprima.it

GALLIPOLI - "Quello che resta dei bunker della Prima guerra mondiale, lasciati lì, abbandonati per non essere più utilizzati ma come segno: il 4 novembre 1918, 116 anni fa, fu dichiarata la fine della prima guerra mondiale. Da lì difendeva le invasioni dal mare sulla costa,diche