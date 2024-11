Parmatoday.it - Beppe Negri: "Fermata dell'Alta Velocità e rilancio dell'aeroporto passeggeri tra le priorità"

Leggi tutto su Parmatoday.it

"Laa Parma è un'infrastruttura di cui non possiamo più fare a meno. Parliamo di un'opera che rappresenterebbe un valore aggiunto inestimabile per la città e tutto il territorio, un volano per l'economia e il turismo. Allo stesso tempo, risulta indispensabile