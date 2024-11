Comingsoon.it - Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 novembre 2024: Brooke mette le cose in chiaro con Taylor. Ridge sarà suo!

Leggi tutto su Comingsoon.it

Vediamo insieme cosa rivelano lee le Trame delladiin onda il 5. Nelladella Soap vedremo chetorneranno a pungolarsi per via di. La Logan gelerà la sua ex amica rivelandole di voler riconquistarea ogni costo e di volerlo corteggiare a Roma!