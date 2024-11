Casertanews.it - Banda dell'Audi in azione, svaligiato negozio di informatica

Leggi tutto su Casertanews.it

Colpo all'alba in undi telefonia ein via Napoli a Maddaloni. I ladri, giunti a bordo di un'rossa, hanno tagliato la saracinesca con un flex prima di introdursi all'interno'attività commerciale. Almeno 6 i malviventi entrati in, tutti a volto coperto e