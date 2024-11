Anteprima24.it - Aversa, cimitero nel degrado: “Serve Brumotti?”

Tempo di lettura: 3 minutiBiagio Ciaramella torna a porre l’accento sulle condizioni deldi. Il portavoce delle associazioni A.M.C.V.S. Odv (Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv – Presidente Elena Ronzullo), A.U.F.V. Odv (Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv – Presidente Alberto Pallotti) e A.I.F.V.S. ODV (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv – Presidente Alberto Pallotti), insieme a Nicola Nardi, portavoce Comitato “Rinascita del”, seppur riconoscendo l’attivismo da parte dell’amministrazione Matacena per il(cura del verde pubblico, scaletti ripristinati per il raggiungimento dei loculi, il ripristino dell’illuminazione generale), ha evidenziato come siano ancora presenti dei punti su cui lavorare. “Nei giorni dell’1 e 2 novembre ci aspettavamo, come associazioni e comitato, una maggiore attenzione sulla condizione igienica dei bagni durante tutta la giornata ed una disinfestazione mai attuata dall’insediamento della nuova amministrazione – affermano i due portavoce -.