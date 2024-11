Today.it - Aumento delle pensioni minime e no alla "web tax", i paletti di Tajani: "La manovra va migliorata"

Leggi tutto su Today.it

"Aumentare le, maggiore riduzione dell'Irpef, noweb tax che invece dei 'giganti del web' colpirà pmi e giornali online, no all'obbligo di imporre revisori dei conti ministeriali per le imprese che ricevono contributi dello Stato, no al blocco del turnoverForze