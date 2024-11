Calciomercato.it - Assemblea Figc, Gravina: “Serie A superficiale, gli interessa il potere. Sono amareggiato”

Al termine dell’straordinaria per la modifica dello statuto federale ha parlato in conferenza il presidenteGabrieleGiornata importante a Roma, all’Hilton di Fiumicino è stata votata la modifica dello statuto federale che ha aumentato il peso e l’importanza della LegaA, che tuttavia non è assolutamente soddisfatta. Gabriele– calciomercato.itNel pomeriggio è arrivata la conferenza stampa del presidente Gabriele: “La soddisfazione è aver privilegiato il rispetto dei principi della democrazia, un rispetto che va tutelato e salvaguardato. Poi aver lavorato su un equilibrio fondamentale, pensato in maniera responsabile alcune attività come l’autonomia della Lega di A, un gesto di responsabilità e questo ha un suo peso, che non è solo legato ai numeri. Chealtamente significativi.