Leggioggi.it - Assegno di inclusione: stop ai pagamenti Inps per chi non comunica l’avvio di attività lavorativa

Controlli in arrivo dall’sui beneficiari dell’di(Adi). Obiettivo dichiarato è verificare chi non hato la variazione dei redditi da lavoro, mentre si percepisce il sussidio con carta ADI. Il messaggio n. 3624 del 31 ottobre 2024 ha annunciato i casi e le modalità di queste verifiche, in caso di omessazione del reddito, derivante daldidi lavoro dipendente, in corso di erogazione del beneficio. Chi non fa questazione, tramite modello apposito, va incontro alla sospensione o alla decadenza dell’