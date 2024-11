Wired.it - Artemis 3, la Nasa ha annunciato nove possibili regioni per l’allunaggio

Sono state selezionate utilizzando i dati raccolti dal Lunar Reconnaissance Orbiter dell’agenzia spaziale e in base a fattori come la sicurezza del, le condizioni di illuminazione e il potenziale per le attività di ricerca scientifica