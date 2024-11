Lanazione.it - Apuania scatenata si impone in Sardegna sul fanalino Norbello

Pronostico rispettato per l’Tennistavolo che nella terza giornata del campionato nazionale di A1, insisuldi codaOristano con un secco 0-4 (arbitro Rossana Spiggia). Per i carraresi il primo ad andare al tavolo è Matteo Mutti che supera Marco Capppuccio con uno 0-3 (8-11, 5-11, 9-11). Per il croato di Carrara Tomislav Pucar (nella foto) non c’è stato bisogno di faticare perché senza giocare si0-3 (0-11, 0-11, 0-11) sull’argentino Nicolas Galvano, che si è infortunato prima della partita. Nel terzo singolare Mihai Bobocica domina e chiude i conti con un altro 0-3 (4-11, 4-11, 8-11) su Sergei Mokropolov. Sullo 0-3 per l’l’incontro è tutto in discesa e il punto del successo definitivo arriva ancora da Pucar che in una partita con ancora meno storia, strapazza Marco Cappuccio con il classico 0-3 (3-11, 4-11, 4-11).