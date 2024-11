Agi.it - Approvata la riforma dello statuto della Figc

AGI -la proposta del presidente Gabriele Gravina per quanto riguarda la. Nell'assemblea statutaria straordinaria, infatti, sono state votate con ampia maggioranza tutte le proposte avanzate dal presidente federale. Passa la linea di Gravina, quindi, senza bisogno di votare la propostaSerie A, che ha fatto muro votando in maniera contraria o astenendosi a tutte le proposte.  In seguito alle votazioniproposta del presidente federale, sono stati approvati anche gli emendamentiLega Nazionale Dilettanti riguardanti gli articoli 10, 14 e 15. Nell'assemblea statutaria straordinaria sono stati 376,35 i voti favorevoli, 29,33 quelli contrari e 46,40 gli astenuti. Respinte perché decadute o assorbite le proposte di emendamentoSerie A.