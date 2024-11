Baritoday.it - Apertura straordinaria e visite al vecchio vivaio comunale in via Napoli per la “Campagna nazionale FAI per il clima”

Leggi tutto su Baritoday.it

Sabato 9 novembre il Comune di Bari riaprirà ilin viacon angolo via Caracciolo per celebrare con il FAI la “FAI per il” e far scoprire alla città un luogo poco conosciuto, chiuso da oltre 30 anni, dimenticato dalla maggior parte dei baresi più