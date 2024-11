Zon.it - Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 4 Novembre

“The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladiAslan, con l’aiuto di Bedri, tende una trappola a Ilyas, riuscendo a ucciderlo. Nel frattempo, Devin scopre di essere incinta, ma la gravidanza presenta rischi significativi per la sua salute. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso.