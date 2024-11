Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 4 Novembre

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 4Alla Forrester Creations, fervono i preparativi per il viaggio a Roma, dove si terrà l’evento dedicato alla linea “Hope for the Future”. Hope e Thomas collaborano intensamente, mentre Steffy osserva con attenzione la loro crescente complicità.