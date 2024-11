Avellinotoday.it - Anticipata la gara tra Potenza e Avellino: quando si gioca

Leggi tutto su Avellinotoday.it

E’ ufficiale. La sfida, valida per il quattordicesimo turno del Girone C di Serie C, è stata. Ecco la nota della Lega Pro: “La Lega Pro, preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti, sentite le società, dispone che la, in programma