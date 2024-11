Ilmattino.it - Anci, Gaetano Manfredi presidente:«È a rischio la candidatura se il fratello tradisce il Pd»

Leggi tutto su Ilmattino.it

Se i figli ?sono pezzi di cuore? i fratelli in questa graduatoria dei sentimenti stanno appena mezzo gradino sotto. In questo senso per il sindacosono giorni di passione.