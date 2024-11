Biccy.it - Amanda, Clayton, Iago o MariaVittoria: cosa dicono i sondaggi

Questa sera, durante l’undicesima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini saluterà Tommaso Franchi che domani debutterà al Gran Hermano e svelerà l’esito del televoto che vede in sfidaLecciso,Norcross,Garcia eMinghetti. Chi uscirà? Il televoto è eliminatorio e tutti isono piuttosto chiari: a uscire potrebbe essereLecciso, ultima a ogni televoto passato non eliminatorio e pure in questo.