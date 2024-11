Quotidiano.net - Amadeus ha fatto flop ma risorgerà

di Pupo A questo punto possiamo sbilanciarci. Il passaggio didalla Rai a Discovery, non gli ha portato, professionalmente parlando, fortuna. È la seconda volta che gli capita una cosa del genere. La prima fu nel 2006, quando dalla Rai approdò a Mediaset. E siccome non c’è due senza tre, io consiglierei all’amico Ama di stare tranquillo, di godersi i suoi soldi e di dare poca importanza a chi lo critica e magari gioisce per i suoi. Torneranno i successi e torneranno anche la Rai e Sanremo. Ripeto, non c’è due senza tre e poi, diciamolo, non c’è Paese al mondo che, come il nostro, dimentica sempre tutto velocemente. Nel bene e nel male.