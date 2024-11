Romadailynews.it - Almanacco del 04-11-2024 ore 07:30

del giorno è venerdì 18 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Luca evangelista protettore di chirurghi indoratori lavoratori del vetro medici miniaturisti notai scrittori artisti di oggi jean-claude Van Damme Norberto Bobbio Zac Efron noi facciamo gli auguri ai nostri nati viaggiano un buon compleanno tutto per Irene salutiamo Carlotta Massimo Francesco e Claudio e con loro iniziano a fare il viaggio nel tempo che ci porta semplicemente in quel 18 ottobre del 1886 viene pubblicato il libro Cuore perfettamente inquadrato nel clima posto immunitario il libro di Edmondo De Amicis scrittore già preso racconti chiese giornalistiche resoconti viaggio conquistò subito pubblico e critica del spaccato di una piccola Italia fatta di eroismi buoni sentimenti amori di Patria rispetto per situazioni genitori sapete protagonisti ragazzi di una terza ...