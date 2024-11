Lapresse.it - Alluvione Spagna, reali e premier Sanchez contestati: lancio di fango e insulti

Leggi tutto su Lapresse.it

È esplosa la rabbia delle comunità colpite dall’provocata dalla Dana, che ha devastato soprattutto la regione spagnola di Valencia. Centinaia di persone hanno contestato il re Felipe VI e la regina Letizia, il primo ministro Pedro, e il governatore regionale Carlos Mazón che si erano recati in visita alla città martoriata di Paiporta. Al grido di “Assassini, assassini!” sono stati lanciati contro di loroe pale. La Guardia Civile, insieme agli agenti di polizia, ha improvvisato un cordone di sicurezza per contenere la folla agitata.è stato fatto allontanare in tutta fretta su un convoglio di auto, una di queste con il lunotto posteriore distrutto dai presenti. Il re, sporco di, ha cercato di calmare gli animi parlando con i contestatori e cercando di comprendere le ragioni di chi accusava le autorità per il ritardo negli aiuti.