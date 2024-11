Lapresse.it - Alluvione Spagna, centro commerciale Valencia: i soccorsi nel parcheggio

Vigili del fuoco, polizia e squadre speciali continuano a lavorare senza sosta ad Aldaia, il comuneno dove si trova ilBonaire, il cuisotterraneo si è completamente allagato per l’. I soccorritori sono ormai impegnati da giorni per liberare l’acqua daldove si teme possano essere rimaste intrappolate molte persone. Sul posto, assieme a numerosi militari, anche i sommozzatori. Il sindaco di Aldaia ha affermato in queste ore ilera “a un livello minimo di occupazione” quando si sono verificate le inondazioni martedì scorso. Il, che ha un totale di 5.800 posti, si compone di una parte esterna e di una parte interna. All’interno i posti auto sono circa 1.800. Il sindaco, Guillermo Luja ha affermato che ad Aldaia si sono registrate al momento sei vittime e non ci sono dati ufficiali sul numero di dispersi.