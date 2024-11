Ilfattoquotidiano.it - Allarme siccità a New York, l’appello del sindaco per il risparmio idrico: “Responsabilità di madre natura, noi dobbiamo adattarci”

A New. Non piove da oltre un mese e per questo il, Eric Adams, ha chiesto a tutti i cittadini di risparmiare acqua. La, ha detto in un video pubblicato sui social, è di “” ma l’uomo “deve adattarsi”. Come esempi per salvare acqua, Adams ha dato due dritte: chiudere l’acqua quando ci si lava i denti e utilizzarla in maniera ponderata per annaffiare i prati. “Iniziando a risparmiare acqua ora – ha aggiunto – facciamo del nostro meglio per essere sicuri di prevenire un’emergenza”. Secondi i dati del National Weather Service, di solito in ottobre cadono 11,2 cm di pioggia, mentre quest’anno neanche 0,02 cm, di questo passo ci si avvicina al record del 1924 quando si registrarono 36 giorni senza precipitazioni significative. La città di Newusa in media 4,2 miliardi di litri al giorno L'articoloa Newdelper il: “di, noi” proviene da Il Fatto Quotidiano.