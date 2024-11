Allarme in provincia di Latina | avvistata una tigre in libertà Ma forse anche una bufala…

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Nel corso dell’ultimo fine settimana, una segnalazione piuttosto insolita ha scatenato l’tra i cittadini di Ardea e Aprilia, spargendo il panico in diverse comunità. “C’è unache gira in strada, correte”: queste le parole che hanno dato il via a un’escalation di preoccupazione e a un tam tam mediatico che ha fatto rapidamente il giro dei social network, alimentando la paura di una possibile fuga di un grosso felino. Chiamate al 112 e Psicosi sui Social Numerosi cittadini hanno chiamato il numero di emergenza 112, preoccupati dalla possibile presenza di unaintra le strade di Ardea. La segnalazione, alimentata dalle condivisioni sui social, ha presto raggiuntoi residenti del comune di Aprilia, generando una vera e propria psicosi che si è diffusa nel territorio. Ma c’era davvero unain giro? Le Ricerche delle Forze dell’Ordine Gli allarmi sono arrivati in modo insistente sia sabato 2 novembre sia domenica 3 novembre, spingendo le forze dell’ordine a intervenire in forze.