Al via la seconda edizione de Il Risparmio che fa Scuola il progetto di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti

ROMA – In occasione della 100ª Giornata Mondiale delha preso il via lade “Ilche fa”, ildi(CDP). L’obiettivo dell’iniziativa, alla sua, è formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica, attraverso la promozione della cultura del, sia dal punto di vista strettamente finanziario sia come salvaguardia dell’ambiente. Dopo il successo della prima(2018/2021), che ha visto il coinvolgimento di circa 600.000 studenti di oltre 18.000 scuole, la nuova proposta si svilupperà nell’arco di cinque anni (fino al 2029) e si rivolgerà a studenti, docenti di tutti e tre i gradi di istruzione e alle famiglie. Il programma prevede l’ideazione di percorsi didattici trasversali e multidisciplinari che aiuteranno i giovani ad agire come persone responsabili, consapevoli e impegnate in una società sempre più complessa e in costante mutamento.