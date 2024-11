Lapresse.it - Al Bano: “Voglio andare a Sanremo con la mia nuova canzone”

Leggi tutto su Lapresse.it

“Io. E spero che lache presenterò piaccia. A Carlo Conti, alla giuria e poi a tutti”. La voglia matta di Aldi tornare in gara al Festival diè sempre alta. Come conferma a LaPresse. Dopo la delusione dell’anno scorso quando il brano che ha presentato non fu scelto da Amadeus perché l’allora direttore artistico disse che non voleva cancellare il ricordo della splendida esibizione del trio Al-Ranieri-Morandi nel2023.