Parmatoday.it - Agugiaro & Figna promuove il Premio Bosco del Molino

Leggi tutto su Parmatoday.it

Al via la seconda edizione del bando tesi di laurea “del”, lanciato dal gruppo molitorioinsieme al Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA).Il bando è volto a premiare le migliori tesi di laurea magistrale per l’anno accademico