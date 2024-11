Latinatoday.it - Aggredisce e minaccia i carabinieri con la benzina: fermato con lo spray irritante

Leggi tutto su Latinatoday.it

E' finito in carcere per violenza, lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale per avere aggredito iintervenuti nella sua abitazione in seguito alla segnalazione di una lite in famiglia.E' accaduto a Cisterna, protagonista un 22ene già noto alle forze dell'ordine.